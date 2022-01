Arlan maito sai Ruotsissa vuoden ruokahuijaus -palkinnon, finalistien joukossa myös mantelittomat mantelikorput

Arlan luomumaitopurkeissa on ollut ”netto noll klimatavtryck” -merkintä näkyvällä paikalla. Suomeksi tämä tarkoittaa, että ilmastojalanjälki on nettona nolla.

Tästä kuluttaja on voinut saada sellaisen käsityksen, että maidon tuottaminen on ilmastoneutraalia. Todellisuudessa maidon tuotannolla on ilmastovaikutus ja meijerituotteet kuormittavat ympäristöä. Arlan väite ilmastovaikutuksista perustuu siihen, että yhtiö on ostanut päästökompensaatiota.