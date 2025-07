Ari Vatanen avoimena elämästään: "Kun tajuaa oman kuolevaisuutensa, on rohkea”

Ari Vatanen oli sunnuntaina tunteikkaalla tuulella MTV:n Huomenta Suomessa.

Rallilegenda Ari Vatanen voitti ensimmäisen rallin maailmanmestaruutensa jo vuonna 1981. Saman vuoden MTV:n haastattelussa hän kertoi, ettei siihen voinut tietoisesti tähdätä. Ralliautoilu kun on niin ennalta arvaamatonta.

– Tavallaan se maailmanmestaruus tuli kuitenkin yllätyksenä. Yksinkertaisesti ajaminen on ollut minulle elämää suurempi asia. Se on ollut kuin tsunami, joka on vienyt mennessään. Ehkä kiteytettynä elämäni on seuraavanlainen – kun tulet mutkaan ja jarrutat liian myöhään, niin sinulla ei ole vaihtoehtoja. Se mutka syöksyy sinun silmillesi ja koetat taistella siinä pysyäksesi tiellä. Se tunne, ehkä se on jotain, jota olen koko elämäni tavoitellut ja se, joksi minut on luotu, kuvailee Vatanen.

Vatanen asuu Provencessa ja tuokin vieraaksi tullessaan laventelipussukoita tuliaisiksi. Seuraavan kerran niissä on kuulemma oma logo. Tavoitteena on jatkossa viettää enemmän aikaa Suomessa.

– Henkinen koti on ollut aina Suomessa ja Tuupovaarassa. Sinne minut tullaan varmasti myös hautamaan, tunteilee Ari Vatanen MTV:n Huomenta Suomessa.

Isäni kuoleman jälkeen halusin kesyttää auton

Vatasen elämä on ollut värikäs, vauhdikas ja surullinenkin.

– Minulla on ollut paljon pettymyksiä ja nousuja, on menty ylös ja alas. Elämässä on kuitenkin aina ollut jonkinlainen punainen lanka. Mitä huominen tuo tullessaan, sitä ei tiedä. Elämä on iso mysteeri.

Vatanen kertoo, että elämä on ollut tarua ihmeellisempää ja jos siitä tehtäisi elokuva, niin kukaan ei voisi uskoa sitä. Kimmoke ralliuraan Vataselle tuli todennäköisesti isän kuolemasta auto-onnettomuudessa.

– Kun kahdeksan vuotiaana olin koko perheen kanssa ylpeänä isän uudessa autossa ja 40 km matkalla Kiihtelysvaaraan näin isäni kuolevan. Sitten ei ollut isää, eikä autoa. Isä oli edellispäivänä asentanut autoon turvavyöt, mutta ne eivät olleet päällä. Hän ei ollut tottunut niihin, eikä äiti Herttakaan. Olimme menossa hautajaisiin ja niihinkin vielä vääränä päivänä. Olin sanonut onnettomuuden jälkeen, että haluan kesyttää auton. Kai elämäni on ollut sitä – auton kesyttämistä. Ei mitään laskelmoitua.

Vihastun ja ihastun – anteeksi pitää pyytää

Vatanen voitti rallin maailmanmestaruuden vuonna 1981 Ford Escortilla ja oli siis ensimmäinen suomalainen yksityistallin mestari. Vakava onnettomuus Argentiinassa 1985 puolestaan lähes maksoi hengen. '

Helena Liikanen-Rengerin kirjoittamassa elämänkerrassa Tuulitukka, villimieli kuvataan yksityiskohtaisesti onnettomuudesta toipumista ja pelkoja. Vatanen teki paluun kilparadoille voittaen Pariisi–Dakar -rallin neljä kertaa.

Ari Vatanen tunnustaa olevansa kova tunneihminen.

– Se pitää paikkaansa. Minä ihastun ja vihastun nopeasti. Se on totta. Minulla on voimakkaita mielipiteitä. Kaikki ympärilläni koskettaa minua. Monesti minun pitäisi olla hiljaa ja reagoimatta, varsinkin kotona. Olen paljon joutunut pyytämään anteeksi ja joudun tästä eteenpäinkin. Tunnetasolla elän täysillä. Jos jostain opin, niin vastoinkäymisistä. Tavallaan elämä on vain avautunut minulle tavalla, jota ei koskaan olisi voinut odottaa.

8:11 Näin Ari Vatanen kertoo kulissipelistä sekä rallissa että politiikassa.

Urheilija ei ole sankari

Politiikkaan mukaan Ari Vatanen lähti 1999, kun Ranska halusi Vatasen europarlamenttiin ehdokkaaksi. Kokemukset EU-parlamentista ovat ristiriitaisia, Vatanen pettyi byrokratiaan ja pelkuruuteen. Ranskassa häntä kutsutaan sankariksi, jota hän ei tunne olevansa.

– Ilman vaatimattomuutta, se vaivaa minua. Ei urheilija ole sankari. Ei sillä tavalla ihmisten mielissä. Aleksei Navalnyi on sankari. Hän, joka pistää itsensä likoon, jotta tyrannimaiseen Venäjään tulisi demokratia. Sellaiset ihmiset, jotka oikeasti muuttavat maailmaa, ovat sankareita.

– Elämä on iso mysteeri. Alkaen siitä isäni onnettomuudesta. Kim-pojan viime vuotinen tekstari: "Isä, huonoja uutisia. Syöpä. Älä kerro äidille". Tämä kaikki on meitä isompia asioita, silti pitää jaksaa ja uskaltaa katsoa eteenpäin. Kun tajuaa oman kuolevaisuutensa, niin se tekee sinut rohkeaksi. Mitä meillä on itse asiassa menetettävää. Tämän pienen hetken, mitä täällä maapallolla ollaan, sitä ei saisi ajaa tyhjäkäynnillä vaan panna itsensä likoon. Ja kaikista kalleinta meille ei ole ferrarit tai kulta, vaan aika, se voi loppua huomenna.

