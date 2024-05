Prinsessa Catherinesta julkaistaan elämäkerta

Walesin prinsessa Catherinesta julkaistaan ensimmäinen elämäkerta suomeksi 4. heinäkuuta. Päivä on kirjan kansainvälinen julkaisupäivä.

Teos on Robert Jobsonin kirjoittama ja nimeltään Catherine – Walesin prinsessa (Tammi). Kirjan on suomentanut Ilkka Rekiaro .

Catherinen elämäntarina on kuin tosielämän prinsessasatu. Hän on tavallisista oloista lähtöisin oleva tyttö, joka tapasi yliopistossa prinssi Williamin. He ovat molemmat helposti lähestyttäviä, mikä tekee heistä ehkä kuningassuvun suosituimmat jäsenet.