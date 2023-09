Sampo osti Wahlroosin

Ajoitus sattumaa

Wahlroosin uuden kirjan ilmestyessä Mandatum on irtautumassa Sammosta jälleen itsenäiseksi yhtiöksi. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä maanantaina.



Wahlroosin mukaan on sattumaa, että hänen Mandatum-vuosistaan kertova kirja ilmestyy juuri nyt, kun yhtiö on palaamassa pörssilistalle.



– Olin jo kauan sitten sopinut kustantajien kanssa, että kahden vuoden väli on sopiva näissä muistelmissa. Ensimmäinen osa tuli täsmälleen kaksi vuotta sitten, ja tämä on se määräävä tekijä, Wahlroos kertoi STT:lle.



Wahlroos perusti investointipankki Mandatumin vuonna 1992 sen jälkeen, kun hänelle oli tullut lähtö Suomen Yhdyspankista (SYP). Kasinotalouden vuodet olivat ohi, ja Suomi oli syöksynyt lamaan.



1990-luvun aikana Mandatum toimi neuvonantajana monissa isoissa yrityskaupoissa ja fuusioissa. Investointipankille sateli toimeksiantoja muun muassa metsäteollisuudesta, konepajayhtiöiltä ja media-alalta. Järjestelyissä muodostui esimerkiksi sellaisia yhtiöitä kuin Stora Enso, Alma Media ja Fortum.