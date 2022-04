Ari Vatanen eli karmeiden ajatusten kanssa ihmepelastumisensa jälkeen: ”Luulin, että minä kuolen ja perheeni kuolee – olin psykoosissa”

– Miten elämä on ihmeellistä ja upeaa. Välillä, kun ajattelen, mitä elämässäni on tapahnut, katson, että ovatko ne oikeasti tapahtuneet minulle? Vai ovatko ne tapahtuneet jollekin muulle? Mitä minä olen tehnyt, että minulle on näin paljon annettu.

– Se on sirkusta. Tämä elämä on viime kädessä vain sirkusta. Me olemme pieniä klovneja täällä, mutta jos me hetken saamme hymyä muiden ihmisten huulille vaikka menemällä mutkaan oikein poikittain niin, että vähän heinää jää takapuskurin reunaan, niin emmekö se silloin ole jotain saaneet aikaiseksi? Vatanen pohtii.