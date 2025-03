Ärhäkkä virustrio leviää Ruotsissa – tämä on tilanne Suomessa

Ruotsalaisia piinaa nyt kolme influenssavarianttia.

Ruotsissa leviää tällä hetkellä samanaikaisesti kolme influenssavarianttia, kertoo TV4.

Kaksi niistä on influenssa A:n variantteja ja yksi influenssa B:n. Tähän mennessä hieman yli 350 ihmistä on kuollut influenssaan suoraan tai epäsuorasti.

– Se on vakava sairaus, joka asettaa muiden sairauksien vuoksi heikentyneet tai iäkkäät henkilöt suureen riskiin sairastua vakavasti, epidemiologi Magnus Gisslén sanoo.

A-varianttia kuvataan usein klassiseksi influenssaksi, johon voi sairastua kuka tahansa ja joka on vaarallisin iäkkäille ihmisille. Influenssavariantti B:n saavat useimmiten lapset ja nuoret aikuiset, koska heillä ei ole yhtä hyvää immuniteettia. Tämä muoto on lievempi.

Mikä on influenssatilanne Suomessa? Juttu jatkuu videon alla.

5:20 Helmikuun 28. päivänä haastattelussa THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen.

Huippua ei ole vielä saavutettu

Eri influenssavariantteihin tarvitaan erilainen rokote.

Oireita ovat usein korkea kuume ja lihassärky. Koska influenssa on hengitystieinfektio, tauti leviää pisaratartuntana ihmisten välisessä läheisessä kanssakäymisessä.

– Tartuntojen määrä on nyt suuri, mutta ei äärimmäisen suuri muihin vuosiin verrattuna, sanoo Gisslén.

Paikallisten kansanterveysviranomaisten mukaan influenssakausi kestää viikosta 40 viikkoon 20.

– Yleensä se alkaa hiipua maaliskuun lopussa. Vielä viime viikollakin oli nousua, mutta muutaman viikon sisällä huipun pitäisi olla saavutettu, Gisslén sanoo.

Myös Suomessa influenssatartunnat ovat jyrkässä kasvussa.

Katso myös video: Lääkäri kertoo kolme merkkiä, joista erotat influenssan koronasta

0:36 Haastattelussa tartuntatautilääkäri Leif Lakoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Lähde: TV4