Arabiemiraatit osti tonneittain kultaa Venezuelasta – köyhyydessä rypevä maa saa kaupasta jopa yli miljardi euroa käteistä

Uutistoimisto Reuters uutisoi torstaina, että Venezuelan keskuspankki on myynyt abudhabilaisyhtiölle kolme tonnia kultaa ja olisi aikeissa myydä vielä 15 tonnia lisää lähitulevaisuudessa. Kaikkiaan Arabiemiraatteihin on Reutersin tietojen mukaan ollut tarkoituksena myydä 29 tonnia venezuelalaista kultaa.

Noor Capital: Kauppamme on laillinen

Kultarahalla tarkoitus ostaa perustarvikkeita

Maassa on pulaa yksinkertaisista arkipäivän hyödykkeistä kuten WC-paperista. Lihansyönti on Venezuelassa ylellisyyttä. Lääkkeitä on vaikea saada. Tilannetta on entisestään pahentanut Yhdysvaltojen julistamat sanktiot Venezuelan kanssa kauppaa käyville yrityksille.