Venezuelassa käyneet arvoitukselliset venäläiskoneet olivat ehkä rahalastissa – koneiden huhutaan kuljettaneen myös kultaa

Toinen kone kiersi Dubain kautta



Viime keskiviikkona toinen venäläiskone teki kummallisen pyrähdyksen. Novaja Gazeta tiesi kertoa, että vastaperustetun Yerofei-yhtiön rahtikäyttöön muutettu Boeing 757 vei lastin Venezuelan kultaa Dubaihin, joka on tunnettu kultakaupastaan.

Venezuela on velkaa Venäjälle ja venäläinen Rosneft-öljy-yhtiö on sijoittanut Venezuelaan arviolta 7 miljardia dollaria. Guerran mainitseman 20 tonnin kultaerän markkinahinta on noin 840 miljoonaa dollaria.