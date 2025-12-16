Poliisi julkaisi vuosi sitten kadonneen miehen nimen tiistaina ensimmäistä kertaa. Daniel Ravindrarajasta ei ole havaintoja sitkeistä etsinnöistä huolimatta.

Viimeinen havainto Daniel Ravindrarajasta tehtiin 15. joulukuuta 2024, eli lähes päivälleen vuosi sitten. Tuolloin hänen puhelimensa paikantui Vaasan Suvilahteen kadonneen kotiosoitteen lähelle. Vuonna 1990 syntynyt mies on nähty edellisen kerran 14. joulukuuta 2024. Ilmoitus katoamisesta tuli poliisille 26. joulukuuta.

Poliisin mukaan miehen liikkeistä katoamispäivänä ei ole saatu varteenotettavia vihjeitä, vaikka poliisi on vuoden aikana puhuttanut useita henkilöitä, kartoittanut kadonneen kaveripiiriä ja tehnyt laajoja etsintöjä Suvilahden alueella sekä eteläisellä kaupunginselällä, myös vesistössä.



Poliisi pyytää kaikkia, joilla on tietoja kadonneesta tai hänen liikkeistään, ottamaan yhteyttä poliisiin (vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi).

Kadonnut on noin 184 cm pitkä. Poliisin mukaan miehen vaatetus vastaa mahdollisesti valvontakameran kuvassa näkyvää asua.