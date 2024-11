Turvakotien turva ei riitä kaikille – ja vain kolmannes ottaa kaukaisen paikan vastaan

MTV:n viime viikolla julkaiseman uutisen mukaan tänä vuonna yli tuhat henkilöä on jouduttu käännyttämään turvakodeista tilanpuutteen vuoksi.

Muukkosen mukaan Suomessa on alueita, joilla paikkoja ei vielä ole tarpeeksi. Turvakoteja ei ole tasaisesti ympäri Suomea, vaan esimerkiksi Lapissa on maantieteellisesti iso osa Suomea, jossa on vain yksi turvakoti.