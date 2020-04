Apteekkari keksi nerokkaan tavan suojata työntekijänsä koronavirukselta – 3D-tulostaa nyt suojavisiirejä myös kotihoidon tarpeisiin: "On tullut jo kiitosta"

– Meillä on apteekissa 3D-tulostin, jota on käytetty muun muassa lääkerobottiin sopivien kehikoiden tulostamiseen. Eräänä päivänä tulostinvalmistaja laittoi sähköpostia, että heillä on yhdessä Tsekin terveysministeriön kanssa projekti meneillään, jossa tehdään lahjoitettavaksi tarkoitettuja suojaimia, Saastamoinen toteaa.