Hallitus antaa terveyskeskuksille rahaa lääkäreiden palkkaamiseen – ensi vuonna luvassa 70 miljoonaa

Lisärahoitus on osa hallituksen ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustasoa.

Potilaan pitäisi päästä viikossa terveyskeskukseen

STM:n osastopäällikön Pasi Pohjolan mukaan tällä hetkellä on suurin piirtein kolmesataa perusterveydenhuollon lääkärin vakanssia auki.

– Tavoitteena on, että ne täytetään ensin, ja sen jälkeen katsotaan, mikä on lääkäreiden tarve siinä vaiheessa, kun muita kehittämistoimia on tehty, Pohjola sanoi tiedotustilaisuudessa.