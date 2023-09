Apinatutkimus paljasti "uskomattoman tehokkaan" avun alkoholismiin – "Apinoiden juominen väheni lähes nollaan"

Lääketieteen tutkijat aiheuttivat reesusapinoille eli häntäapinoille alkoholiriippuvuuden tarjoamalla niille pikkuhiljaa yhä suurempia annoksia alkoholia, kertoo New York Post .

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata tiettyä Parkinsonin taudin hoitoon käytettyä geeniterapiaa alkoholismin hoitoon. Tarkoituksena oli selvittää, voisiko lääkkeestä saada apua niille ihmisille, joilla on vaikea alkoholismi.

Viina vaihtui veteen

Grant yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa injektoi geeniterapialääkettä neljän alkoholisoituneen apinan aivoihin. Muille neljälle alkoholistiapinalle lääkettä ei annettu. Injektiot sisälsivät kasvutekijäproteiinia nimeltään gliasolulinjaperäinen hermokasvutekijä (eng. glial cell-derived neurotrophic factor) eli GDNF, kertoo New York Post .

Geeniterapian hyödyt näkyivät vielä vuodenkin päästä

Lísäksi GDNF-hoidolla on pitkäkestoisia etuja. Vuoden kuluttua neljän hoidetun apinan alkolinkäyttö oli laskenut yli 90 prosenttia verrattuna kontrolliryhmän apinoihin eli niihin neljään apinaan, jotka eivät saaneet geeniterapiaa, kertoo New York Post .

– Oli kuin he olisivat oppineet, että alkoholi oli jotain sellaista, jota he eivät enää halunneet. Dopamiinilla on ratkaiseva rooli alkoholismissa. Dopamiini osallistuu käyttäytymisen vahvistamiseen ja siihen, että ihmiset pitävät tiettyjä asioita nautinnollisina, Grant sanoo.