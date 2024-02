TPS:n Ruben Rafkin sai yllättävän pienen pelikiellon – kurinpitodelegaatio: "Pääosuma on voimakas"

– Delegaatio toteaa, että taklauksesta aiheutuva pääkontakti olisi ollut vältettävissä taklauksen paremmalla suuntauksella ja ajoituksella. Edelleen delegaatio toteaa tilannetta arvioidessaan, että vastuu taklauksesta ja siitä, että se ei kohdistu pääasiallisesti vastustajaa päähän, on taklaavalla Rafkinilla. Koska Rafkinin taklaus kohdistuu valtaosin vastustajan päähän, ja pääosuma olisi edellä todetusti ollut vältettävissä, taklaus on sääntöjenvastainen taklaus päähän, kurinpitopäätöksessä selostetaan .

– Rangaistusharkinnassa delegaatio on ottanut edellä todetut seikat sekä pelitilanteen ja taklauksen suorittamistavan huomioon kuin myös kuluvan kauden rangaistuskäytännön. Kurinpitodelegaatio katsoo, että taklauksella on edellä todettujen seikkojen perusteella piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ja taklauksesta määrätään pelikielto. Kurinpitodelegaatio katsoo, että oikea rangaistus taklauksesta on kahden (2) ottelun pelikielto, kuuluu päätös.