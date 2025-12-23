Elina Gustafsson kertoo Instagramissa isänsä menehtyneen.
Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafssonin isä on kuollut. Hän julkaisi Instagramissaan videon, jossa isä näyttää hänelle Mike Tysonin uran parhaimpia hetkiä.
Gustafsson kertoo, että mustavalkoinen video kuvattiin keväällä.
– Isä otti tänään viimeisen hengenvedon ja pääsi takaisin valoon, hän kirjoittaa videon yhteydessä.
Videon tekstikenttä täyttyi osanotoista. Viestin kirjoittivat muun muassa Julianna Jokela, Köpi Kallio, Pernilla Böckerman, Sita Salminen, Minttu Murphy-Kaulanen ja Satu Silvo.