Antti Törmäsestä ilouutinen: "Voin taas tehdä töitä"

Sveitsin jääkiekkoliitto tiedotti maanantaina, että Törmänen, 54, on pestattu alle 17- ja 20-vuotiaiden huipputason joukkueita valmentavien valmentajien ohjaajaksi, eli mentoriksi.

Törmäsen on tarkoitus uudessa tehtävässään valvoa mentorointiohjelmaa ja auttaa valmentajia kehittymään.

Törmänen on sairastanut sappirakon syövän kahdesti, vuosina 2020 ja 2023. Nyt hän on päässyt sellaiseen kuntoon, että pystyy taas työskentelemään.

– Terveyteni on parantunut, joten voin taas tehdä töitä 25 prosenttia. Olen erittäin innoissani uudesta haasteesta Sveitsin jääkiekkoliitossa, enkä malta odottaa, että pääsen tukemaan nuoria valmentajia heidän kehityspolullaan, Törmänen kommentoi uutta pestiään.

Törmänen on valmentanut Sveitsissä yhdeksän kautta. Viimeinen valmennuspesti on kaudelta 2022-23 EHC Biel-Biennen peräsimestä. Törmänen on myös valmentanut Suomessa HIFK:ta ja Vaasan Sportia Mestiksessä.