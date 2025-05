Antti Pennasella selvä suunnitelma Leijonille: "Sellainen, mihin tullaan panostamaan"

Suomen joukkue matkusti Tukholmaan tiistaina ja aloittaa pelinsä jääkiekon MM-kisoissa perjantaina Itävaltaa vastaan.

Päävalmentaja Antti Pennasella oli lähtöpäivänä mielessään selkeä sapluuna, mitä ennen turnauksen avausottelua on ohjelmassa.

– Neljän viikon aikana on huomattu, että yhtenäisyys ja hitsautuminen yhteen, siihen meidän pitää laittaa paljon efforttia. Aina kun siinä on onnistuttu, on menestytty. Kun syystä tai toisesta ei olla onnistuttu, on ollut vähän haastavaa. Se on varmaan sellainen, mihin tullaan panostamaan, Pennanen sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Aina (valmistautumiseen) kuuluu se, että peliä halutaan kehittää ja viedä eteenpäin. Sitten käydään jäällä harjoittelemassa. Sopivasti sitä yhteistä työtä ja sopivasti myös vapaa-aikaa.

Leijonien valmennusjohdolla on jo melko selvät sävelet siitä, minkälaisella koostumuksella joukkue luistelee avausotteluun Itävaltaa vastaan.

– Aina kun joukkuetta tehdään, tehdään aina valmiiksi kentällisiä, jotka voisivat olla kombinaatioita ja jotka toimivat, ja mitä tavoitellaan. Kyllä meillä iso kuva on jo selvänä, mitkä ne kokoonpanot tulevat olemaan.

Antti Pennanen toimii ensimmäistä kertaa Leijonien päävalmentajana MM-turnauksessa.Tomi Natri /All Over Press

Surkea kenraali

Leijonien kenraaliharjoitus meni pahasti penkin alle, kun Tshekin EHT-turnauksesta oli kotiintuomisina kolme tappiota maalierolla 6–18. Pennanen ei anna epäonnistumiselle kovin suurta painoarvoa.

– Ei se mennyt tietenkään niin kuin olisi toivottu, Pennanen sanoo.

– Isossa kuvassa on hyvä kausi takana ja hyviä EHT-pelejä paljon takana. Sen takia sille ei haluta niin isoa painoarvoa tässä antaa, vaan katse on perjantaissa ja ensimmäisessä pelissä.

Huippumaista Ruotsi ja Yhdysvallat ovat saaneet jalkeille NHL:n tähtinimiä vilisevät joukkueet. Kanada saa mukaan supertähdet Sidney Crosbyn ja Nathan MacKinnonin, ja Sveitsillä ja Tshekilläkin on joukkueissaan huippupelaajia Pohjois-Amerikasta.

Suomella NHL-apuja on toistaiseksi kuusi, joista kaksi on maalivahteja.

Pennanen on ottanut muiden joukkueiden huippupelaajien invaasion ilolla vastaan.

– Siellä on lauma huippupelaajia tulossa (vastaan), ja hyvä niin. Tekee hyvää MM-kisoille. Huippupelaajat haluavat tulla edustamaan omaa maataan ja tulla pelaamaan vielä ja pidentämään kauttaan. Sehän on makeeta ja loistavaa koko tapahtumalle, Pennanen sanoo.

– Pitää pystyä olemaan tosi yhtenäinen dynamiikan suhteen, ennakoluuloton myös. Mennään ennakkoluulottomasti pelaamaan ja (ollaan) semmoinen luottavainen altavastaajajoukkue, joka puolustaa erittäin hyvin. Se on sellainen kulmakivi, johon halutaan nyt satsata ja panostaa.