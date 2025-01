Antti Pennanen otti kantaa iänikuiseen Suomi-kiekkonäkemykseen – latasi napakan väitteen USA:sta ja Kanadasta

Suomi-kiekkoon liittyy yksi iänikuinen väite.

Kun suomalaisia jääkiekkoilijoita on verrattu pohjoisamerikkalaisiin kiekkoilijoihin, kamppailupelaaminen on noussut käytännössä aina esille.

Yleinen ja hyvin pinttynyt väite on se, että yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset jääkiekkoilijat ovat suomalaisiin nähden selvästi edellä, kun puhutaan jääkiekon kamppailupelaamisesta.

Pitääkö väite yhä paikkansa? Tähän aiheeseen otti kantaa Leijonien tuore päävalmentaja Antti Pennanen, joka on luotsannut Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta kolmissa eri MM-kisoissa, mitkä on pelattu Pohjois-Amerikan pienessä kaukalossa.

– Mitä tilastotkin osoittavat, niin olemme varmaan eniten jäljessä stop and go -liikkumisessa, Leijonien päävalmentaja Pennanen toteaa.

Pennanen myöntää, että pohjoisamerikkalaiset pelaajat ovat pohjimmiltaan ”taitavia kamppailijoita”. Sama koskee myös suomalaisia huippupelaajia.

Pennanen nostaa esille myös sen, miten pohjoisamerikkalaisia pelaajia pystyy horjuttamaan kaukalossa.

– Mun kokemus on se, että kun he joutuvat puolustamaan pitkiä aikoja, niin silloin he ovat pulassa, Pennanen lataa.

– He tulevat sellaisesta kulttuurista, missä paukutetaan 150 pistettä kautta kohden. He eivät taas ole kauhean hyviä puolustamaan. Jos itse pystyy pysymään pitkiä aikoja kiekossa, niin Kanadan ja USA:n saa kyllä ongelmiin, Pennanen ilmoittaa perään.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.

6:08

Jussi Ahokas yllättyi Pohjois-Amerikassa – MTV Urheilun studiossa demonstroitiin yhtä jääkiekon tärkeää osa-aluetta