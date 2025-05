Antti Pennanen jätti Leijonista yhden kortin mysteeriksi – avasi erikoisia puheitaan

Leijonat avasi oman MM-taipaleensa voitolla, kun se kaatoi perjantaina Itävallan 2–1. Suomen joukkueen koostumuksiin ei tehdä yhtään muutosta sunnuntain Ranska-pelin alla. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen jätti kuitenkin yhden kortin avoimeksi.

Leijonien joukkue pureutui vielä perjantain Itävalta-pelin antiin lauantain jääharjoitusten alla.

– Kävimme lyhyesti viisikoiden ja pakkien kanssa vähän eilistä läpi. Kyllä siellä ihan selkeä visio on, että miten pystymme viemään peliä eteenpäin. Tekemällä ihminen oppii kuitenkin tehokkaammin kuin vain pelkästään katsomalla. Tuossa jäällä tehtiin äsken jotain, mutta pelihän se paras paikka on tehdä paineen alla asioita, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi toimenpiteistä MTV Urheilulle.

Pennanen mainitsi perjantain Itävalta-pelin jälkeen muun muassa sen, miten ”olosuhteet” ja ”väsymys” vaikuttivat Leijonien otteisiin. Puheet kuulostivat aavistuksen verran erikoisilta.

Mihin oikein viittasit?

– Kokonaisuuteen. Tulet tuohon ja lataat koko päivän. Sitten on kuuma ja jää oli lopussa huonossa kunnossa. Siihen mää viittasin. Tuo on osa tätä tarinaa ja olosuhteet ovat tietenkin molemmille samat. Enemmän tuossa kuitenkin on sitä, että meidän pitää pelata tietyt vaiheet paremmin, Pennanen vastaa.

Leijonien ketjukokoonpanoihin ei tehty yhden yhtään muutosta, vaan samat viisikot olivat jalkeilla myös lauantaina, joita Suomen joukkue käytti MM-avauksessaan.

Oliko selkeää, että haluatte toisen kokemuksen nyky-yhdistelmille?

– Aina niistä keskustellaan ja käydään läpi, mutta lopputulos oli kohtuullisen selkeä. Mennään voittopelin jälkeen näin ja katsotaan sitten, Pennanen vastasi.

Entäpä maalivahtipuoli? Onko Emil Larmi huomenna uunissa vai miten pyöritätte sitä puolta?

– Sen tiedätte huomenna. Katsotaan sitä vielä, Pennanen tyytyi vastaamaan.

Pennaselta tiedusteltiin sitä, miten Leijonien tuleva vastustaja Ranska eroaa Itävaltaan nähden.

– He puolustavat vähän passiivisemmin Itävaltaan nähden. Se on isoin muutos, Pennanen totesi.

Leijonien ja Ranskan ottelu alkaa sunnuntaina Suomen aikaan kello 21.20. Mittelö on näkyvissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.