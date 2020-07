Antti Kaikkonen MTV Uutisille: "Jalkapannoista ei todellakaan ole linjattu hallituksessa" – näin hallituskumppani kommentoi Maria Ohisalon yllättävää ulostuloa

Julkisuudessa ratkaisuna on pidetty jalkapantoja, joiden käyttöönottoa on selvitetty.

Jalkapannoista ei ole päätetty poliittisesti

"Käydäänpä asia ihan rauhassa läpi"

– Kyllä me lähdemme tietysti siitä, että hallitusohjelmaa on noudatettava. Tästä teknisestä valvonnasta laittoman maassaoleskelun suhteen on hallitusohjelmassa kirjaus, ja kyllä me katsomme, että tämä kirjaus on voimassa, Kaikkonen sanoo.