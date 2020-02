Pakolaisleirin orpolasten tuomisesta Suomeen on keskusteltu, puolustautuu Maria Ohisalo – näin kommentoivat Sanna Marin ja Katri Kulmuni: "Tuli vähän yllätyksenä"

Sisäministeri Ohisalo haluaisi Suomen vastaanottavan alaikäisiä perheettömiä turvapaikanhakijoita Kreikassa olevilta täpötäysiltä pakolaisleireiltä. Asiaa on selvitetty sisäministeriössä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on sanonut Ohisalon tiistaisen avauksen tulleen yllätyksenä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on puoluetoverinsa kanssa osin samoilla linjoilla – ulostulo oli yllättävä, koska asia ei ole ollut "hallituksen pöydällä" syksyisen iltakoulun jälkeen.

Kulmuni: "Pakolaisleiri ei ole pikkulasten paikka"

– Pakolaisleiri ei ole tietenkään pikkulasten paikka. Minulla ei ole yksityiskohtia vielä tiedossa, kun vasta julkisuudessa on käsitelty asiaa tuoreltaan.

Valtiovarainministeri ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, miksi tiedonkulku hallituksessa on tökkinyt.

Ohisalo: Keskustelua ollut myös iltakoulun ulkopuolella

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan aiheesta on keskusteltu iltakoulun lisäksi laajemminkin hallituksen piireissä.

– Totta kai nyt on tärkeää, että otetaan yhdessä asia käsittelyyn ja ratkotaan asia yhdessä, Ohisalo sanoo.

Hallitus on yksimielinen, sanoo sisäministeri

Jos Kreikan pakolaisleireistä on keskusteltu syksyllä, kuinka avaus on voinut tulla Kaikkoselle yllätyksenä? Asiaa pitää Ohisalon mukaan kysyä Kaikkoselta itseltään.

– Ei tässä ole sinänsä eri näkemyksiä. Hallituksen yhteinen linjahan on se, että kun esimerkiksi kiintiöpakolaisia vastaanotetaan, erittäin vaikeassa asemassa olevia autetaan.

Sanna Marin vahvistaa iltakoulukeskustelut

Itse asia on kuitenkin noussut esiin syksyllä hallituksen iltakoulussa, Marin vahvistaa.

– Ymmärrykseni on se, että kun [sisäministeriön] selvitys on valmistunut, ja totta kai Suomeltakin kysytään onko meidän mahdollista ottaa [turvapaikanhakijoita], hän [Ohisalo] sen vuoksi kertoi, mikä se tilanne on.