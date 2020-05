Ruotsin puolella olevalta yrittäjältä erikoinen lehti-ilmoitus suomalaisille: Tulkaa tänne ja vedotkaa perustuslakiin!

Tällä viikolla keskustelua aiheutti Suomen hallituksen, viranomaisten ja rajavartiolaitoksen kertomatta jättämä perustuslain yhdeksäs pykälä, jonka mukaan suomalaisilla on perustuslaillinen oikeus poistua maasta ja palata maahan. Toimijat ovat korostaneet suomalaisten oikeutta palata maahan, mutta jättäneet kertomatta oikeutta poistua maasta. Asiasta kertoi ensimmäisenä HS .

Yle kertoi eilen , että julkisen keskustelun jälkeen Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä liikenne on vilkastunut runsaasti. Ylen mukaan esimerkiksi torstain aikana rajan ylitti 2300 ihmistä, kun muutamaa päivää aiemmin rajan ylitti 1200 henkilöä vuorokaudessa. Liikenne on siis lähes kaksinkertaistunut.

"Vaakakupissa vastuullisuus ja talous"

– Kysyntä palveluille meidän vanhoilta asiakkailta on ollut koko ajan olemassa. Kun nähtiin, että ratkaisu on olemassa, pohdiskeltiin, uskalletaanko laittaa mainosta vai ei. Onhan se herättänyt vähän näköjään huomiota, Maunu kertoo MTV Uutisille, viitaten toimittajan soittoon ja Lapin kansan aiemmin julkaistuun uutiseen.

Yrittäjä näkee, ettei Ruotsin puolella Torniojokilaakson länsipuolella tilanne korona suhteen on hyvin rauhallinen. Maunu vetää selvän rajavedon Tukholman höllään elämään ja pohjoisruotsalaisten tarkkaavaisuuteen korona-aikana.

– Höllemmät rajoitukset eivät näy täällä Haaparannalla sillä tavalla, koska ihmiset ovat hyvin varovaisia. Hyvä esimerkki tästä on Haaparannan Ikean parkkipaikka, joka on ollut kyllä nyt tyhjillään verrattuna aiempaan. Meillä Tornionjokilaaksossa Ruotsin puolella on varmasti yhtä tarkkaa kuin Suomen puolella, Maunu kertoo korona-arjesta rajan toisella puolen.