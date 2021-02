Pohjoiskorealaiset yrittivät hakkeroida Pfizeriltä tietoja koronarokotteesta

Pohjois-Korea on toistuvasti vakuuttanut, ettei maassa ole todettu yhtään koronavirustapausta. Asiantuntijat ovat kuitenkin epäilleet väitteen todenperäisyyttä. Pohjois-Korea sulki rajansa viime vuoden tammikuussa pian sen jälkeen, kun uuden koronaviruksen leviäminen Kiinassa tuli julkisuuteen, ja on siitä lähtien ollut entistäkin tiukemmin eristynyt ulkomaailmasta. Tilanne on pannut köyhän diktatuurin talouden entistä kovemmalle koetukselle.