Anna: Antti Reini kertoo syyn hänen ja Anu Sinisalon eroon

Näyttelijä Antti Reini avaa Anna-lehden 29. huhtikuuta julkaistussa artikkelissa syitä hänen ja näyttelijä Anu Sinisalon eroon. He olivat yhdessä seitsemän vuotta ja erosivat alkuvuodesta 2018.

Reini kertoi lehdelle, että Sinisalo on ollut yksi hänen elämänsä suurimmista rakkauksista.

– Kirjassani Sunnuntai kirjoitin, että eromme syyt johtuivat vapaudenkaipuustani ja vaikeudestani sitoutua perinteisen parisuhteen kaiken määrittelevään muotoon, Reini kertoi Annalle.

– Ehkä kyse oli myös haavoittuvaisuudestani, mitä en vielä erotessamme tiedostanut. Odotukset ovat ahdistaneet minua, ja olen pelännyt vapauteni menettämistä. Kun joku on tullut liian lähelle, olen pakittanut ja lyönyt luukut kiinni, Reini jatkoi.

Reini kertoi Annalle alkaneensa pohtia rakkautta syvemmin juuri silloin, kun he Sinisalon kanssa erosivat. Hänelle rakkauden antaminen oli ollut aina helpompaa kuin sen vastaanottaminen. Hän havahtui asiaan jokunen vuosi sitten ja jäi pohtimaan sitä.

– Tein huomion, että minua on satutettu ja minuun on sattunut, mutta en ollut myöntänyt sitä itselleni. Sen sijaan, että olisin lähtenyt etsimään syyllisiä ja penkomaan, kuka, mitä, missä ja milloin mitäkin on tapahtunut, päätin vain kohdata asian ja hyväksyä, että minua on paukutettu joskus kunnolla kanveesiin, Reini kertoi Annalle.

Annan jutun mukaan Reini on nyt hyväksynyt menneisyytensä ja haavansa ja lakannut rakentamasta muureja ympärilleen. Näin ollen hän on kykenevämpi ottamaan rakkautta vastaan.

Reini on tätä nykyä parisuhteessa näyttelijä, hieroja ja optimiterapeutti Marjo Laineen kanssa.

