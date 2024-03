Lauri Tanskasen piti opetella Hautalehto-sarjan rooliaan varten yllättävä uusi taito: "Se oli hauska lähtökohta"

Lauri Tanskanen hyppäsi uutena kasvona mukaan Hautalehto-sarjan toiselle kaudelle. Hän päätyi sarjaan mukaan ohjaaja Petri Kotwican pyynnöstä. Kaksikko tuntee toisensa noin 15 vuoden takaa, ja he tapasivat aikoinaan Shanghain elokuvafestivaaleilla.

– Muutimme pariksi viikoksi ihan täysin siihen maailmaan. Pääsi ihan kunnolla tykittämään. Se on hirveän kivaa. Saa näytellä päivässä monia kohtauksia peräkkäin ja olla täysillä sen asian äärellä, hän kertoo.

Vaikka sarjan tunnelma on paikoin hyvinkin synkkä, vallitsi kuvauksissa Tanskasen mukaan silti koko ajan positiivinen ja turvallinen ilmapiiri. Hän pitää sitä tärkeänä. Hän ylistää myös kuvauksissa vallinnutta työrauhaa ja sitä, miten lujasti jokainen keskittyi tekemiseen.

– Nuoret tekevät tosissaan hommia, se on hirveän hienoa. Sen takia jälkikin on hyvää, kun kaikki panostavat täysillä ja pystyy itsekin keskittymään. Roolini oli sellainen, että se vaati isoa keskittymistä, koska mitä kauempana omaa ydintä hahmo on, sitä enemmän sen eteen joutuu tekemään töitä, hän kertoo.