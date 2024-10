Antti Reini tähditti kuutta Vares-elokuvaa – tätä mieltä näyttelijä on, kun häntä ei nähdä uusimmassa

Näyttelijä Antti Reini saapui hyvillä mielin Vares X -elokuvan kutsuvierasensi-iltaan. Hänet nähdään jälleen joulukuussa Tampereen teatterissa Taru sormusten herrasta -esityksessä ja myös uusi romaani on työn alla, jonka pitäisi ilmestyä ensi syksynä.

– Minusta on kiva nähdä uudet jutut ja uudet kuviot. Odotan mielenkiinnolla, miltä elokuva näyttää ja ketä siinä on mukana. En ole lukenut tai katsonut mitään, mikä liittyy tuohon. Tämä on minulle ihan yhtä suuri mysteeri kuin kaikille muille, Reini kertoi MTV Uutisten haastattelussa.