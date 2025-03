Antti Reini lähti tyttärensä Sagan kanssa seikkailuohjelmaan – tämä asia oli haastavinta

Antti Reini valitsi Race Across the World -ohjelmaan matkakumppanikseen tyttärensä Sagan.

Näyttelijä Antti Reini ja hänen tyttärensä Saga Kinni ovat mukana Race Across the World -ohjelmassa. Reini myöntää, ettei hänen tarvinnut kauaa miettiä matkakaveria kuvausreissulle, kun kutsu ohjelmaan kävi. Myös Kinni teki päätöksen nopeasti.

– Mietin muutaman minuutin. Olin, että jos ilmainen matka tarjotaan, miksi en lähtisi, Kinni kertoi hymyille ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Isä ja tytär eivät ole koskaan aikaisemmin matkustaneet yhdessä.

– Tämä oli hyvin silmiä avaava, mukava ja kaikin puolin antoisa. Myös meidän välillämme. Matkustaessa sattuu ja tapahtuu sekä joutuu erilaisten luonteenpiirteiden eteen, jotka pulpahtavat sieltä esiin, Reini kertoo.

– Onhan se hauskaa, että joutuu yhtäkkiä viettämään vuorokauden ympäri jonkun kanssa ja vielä kisaamaan. Ihan hauska haaste ja oli kyllä antoisaa, Kinni sanoo.

Antti Reini valitsi Race Across the World -ohjelmaan matkakumppanikseen tyttärensä Sagan.

Kinnillä on vastaus valmiina kysyttäessä, millaista oli reissata oman isän kanssa.

– Onko se ikinä helppo matkustaa perheen kanssa, mutta onhan se myös kivaa. Se on oma kokemuksensa, Kinni naurahtaa.

Isän ja tyttären välinen suhde syveni reissun aikana.

– Sieltä löytyi varmasti myös paljon sellaisia asioita, jotka syventävät sitä myös jatkossa. Ainahan se herättää jotain ajattelemisen aihetta itsessään myös, Reini sanoo.

Kinni myöntää, että hänelle haastavinta reissun aikana oli kilpaileminen, sillä hän ei ole yhtä kilpailuhenkinen kuin isänsä.

– Olen sellainen, että elän vain nauttiakseni. Tosi hankalaa oli valmistella itseä koko ajan kisaamaan, Kinni sanoo.

– Minulla taas heräsi kilpailuvietti henkiin. Minulla oli sen sovittamista siihen nautintoon. En yleensä suorita mitään, enkä tee reissuja koskaan sillein, että suunnittelen ylipäänsä mitään. Nyt kun tässä oli kilpailu, niin joutui tasapainoilemaan sen kanssa, milloin pitää kilpailla ja milloin voi ottaa rennommin, Reini jatkaa.

Yllä olevalla videolla kaksikko kertoo, millaisia luonteenpiirteitä nousi esiin tv-ohjelman kuvauksissa.