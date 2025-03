Antti Reini tyttärensä kanssa mukana seikkailusarjassa: "Täytyy sanoa, että..."

Antti Reini ja hänen tyttärensä Saga Kinni ovat mukana Race Across the World Suomi -sarjassa.

Race Across The World Suomi -sarja jatkuu tänä keväänä toisen tuotantokauden jaksoin. Tällä kertaa seikkaillaan maata ja merta pitkin Aasian rajalta koti-Suomeen.

Matka alkaa Istanbulista, ja reitti päättyy Suomen vanhimpaan kaupunkiin, Turkuun. Ohjelman juontaa Ernest Lawson.

Kisaparina nähdään muun muassa isä ja tytär – näyttelijä Antti Reini, 60, tyttärensä Saga Kinnin, 26, kanssa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Reini ei ole koskaan matkustanut yhdessä tyttärensä kanssa, joten nyt on aika ottaa tilaisuudesta kiinni ja viettää aikaa kahdestaan tien päällä.

Parivaljakon vahvuuksia kisassa on, että Reini on reissannut paljon maata pitkin pienellä budjetilla. Kinnillä puolestaan on harkintakykyä ja avoin mieli ihmisiä kohtaan.

– Täytyy sanoa, että nykypäivänä tiedonhankkiminen ja lippujen ostaminen ilman kännykkää ei ole mitenkään helppoa. Onneksi oli Saga mukana, joka uskaltaa jutella ihmisille, Reini sanoi ohjelman pressitilaisuudessa.