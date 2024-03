Andersson: EU:n pitää puuttua Suomen lakkolakeihin

Lakko-oikeus on kuitenkin periaatteena turvattu muun muassa EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

– Mielestämme Suomen tämänhetkinen tilanne osoittaa, miksi tarvitsemme myös eurooppalaista sääntelyä. Jos vielä oikeisto voimistuu Euroopassa, on odotettavissa lisää hyökkäyksiä työntekijöiden oikeuksia kohtaan, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto vastustaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen työmarkkinatoimia. Hallitus on muun muassa rajaamassa poliittisten lakkojen keston enintään vuorokauteen, ja rajoittamassa suhteettomia myötätuntolakkoja.

Andersson: EU:n toimivallan pitäisi ulottua lakkolakeihin

– Esimerkiksi palkka-asiatkaan eivät suoraan kuulu EU:n toimivaltaan, mutta kuluvalla kaudella on säädetty esimerkiksi vähimmäispalkkadirektiivistä, jossa on ikään kuin periaatteet koskien vähimmäispalkkoja jäsenmaissa. Eli kyllä keinoja on, jos löytyy halukkuutta.