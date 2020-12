Analyysi: Suomi pyörii ensi vuonna yli 65 miljardin budjetilla, mutta yhteiskuntaan jää yhä heikkouksia – ongelmaksi nostetaan erityisesti mielenterveyspalveluiden puutteet

Valtion ensi vuoden budjetin määrärahat ovat noin 65,2 miljardia euroa. Summa on yli seitsemän miljardia suurempi kuin tämän vuoden varsinainen budjetti, jota on tosin lisäbudjeteilla korona-aikana tuntuvasti kasvatettu.

Hallitus joutunee myös ensi vuonna tekemään lisäbudjetteja, jos koronatilanne sitä edellyttää. Vuosi 2021 on yhä elvyttämisen vuosi, ei säästämisen.

Toistaiseksi nollakorolla saatavaa velkarahaa pannaan muun muassa yritystukiin, väylähankkeisiin ja koronan hoitoon, jotta talous ei kaadu. Lisääntyvä velka on toki samalla taloudellinen riski tulevaisuudessa, mutta lainarahalla vältetään nyt pahempi ahdinko.

Yksi suurimpia puutteita on mietinnön perusteella se, että mielenterveyspalveluiden saatavuus on perustasolla heikkoa. Tämä on murhe niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.