Tietopyynnöt paljastavat kipeitä ongelmia ja leikkausaikeita – hallitusneuvotteluiden seuraava kriisipesäke on sote

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) saamista tietopyynnöistä paljastuu, minkälaisista vaihtoehdoista neuvottelupöydissä on toistaiseksi pyydetty lisätietoja.

Vastauksia on annettu esimerkiksi siitä, miten asumis- tai toimeentulotuen kustannuksia voisi alentaa eli näitä etuuksia on ainakin mietitty säästökohteiksi.

Yleisen asumistuen tarkoituksena on alentaa pienituloisten kotitalouksien asumismenoja ja keskimäärin asumistuki on puolet asumismenoista. Enimmäismäärä on 80 prosenttia asumismenoista.