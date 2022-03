Tutkija ennakoi Niinistön ja Putinin puhelun olevan tunnustelua: ”Suomella on tässä suhteellisen iso rooli”

Lavikainen arvioi, että Niinistön ja Putinin välillä käsitellään suorin sanankääntein Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Molemmat presidentit tulevat varmasti esittämään omat kantansa suoraan. Varsinaisiin lopputuloksiin yksi puhelu tuskin kuitenkaan vaikuttaa. Lavikaisen mielestä on ollut silmiinpistävää, että presidentti Niinistö on käynyt viime kuukausina tiiviisti keskusteluja sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien kanssa.

– Suomella on tässä suhteellisen iso rooli, kun ottaa huomioon miten pieni maa on kyseessä.

– Maailmanjärjestyksen mannerlaatat liikkuvat. On tärkeää olla Kiinaan yhteydessä, koska kyseessä on Venäjän läheinen kumppani. On hyvä olla selvillä siitä, mikä Kiinan suhtautuminen hyökkäykseen on ja voidaanko heihin vaikuttaa. Kiinan linja on ollut aika poukkoileva ja epäselvä, sanoo Lavikainen.