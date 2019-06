USA:ssa demokraattien vaalishow sai uusia kierroksia – gallupeja johtava Biden: "Trump on asettanut meidät hirveään tilanteeseen"

Sanders puolusti myös esitystään opintolainojen anteeksiantamisesta ja sanoi, että tämä tehtäisiin rikkaiden kustannuksella. Sanders on esittänyt, että opintovelat annettaisiin anteeksi ikäluokalle, johon finanssikriisi iski rajusti vuonna 2008.

Sandersin ja Bidenin on katsottu edustavan kandidaattien ideologisia ääripäitä, ja Biden on tunnettu maltillisemmasta linjastaan.

– Trump on asettanut meidät hirveään tilanteeseen. Meillä on valtavat tuloerot, Biden sanoi.

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen. Molemmissa väittelyissä on kymmenen ehdokasta.