Springfieldin kaupungille satelee pommiuhkauksia Trumpin takia

– Osa niistä on tullut yhdestä tietystä maasta, hän sanoi, mutta ei tarkentanut, mistä maasta on kyse.

Osa pelkää henkensä puolesta

Pommi-iskuilla, ampumisilla ja muulla väkivallalla uhkailu on lisääntynyt Springfieldissä sen jälkeen, kun Trump väitti, että siirtolaiset syövät koiria. Osa kaupungissa asuvista haitilaisista on kertonut uutistoimisto AFP:lle pelkäävänsä henkensä puolesta. Pormestari on niin ikään sanonut saavansa tappouhkauksia.

Kaksi koulua evakuoitiin

Yhdysvaltain keskilännessä sijaitsevan, pääosin valkoisten asuttaman Springfieldin väkiluku on kasvanut vauhdilla viime vuosina. Kasvua on vauhdittanut taloudellinen elpyminen, joka on houkutellut kaupunkiin uusia yrityksiä ja haitilaisia maahanmuuttajia. Alle 60 000 asukkaan kaupunkiin on saapunut noin 10 000–15 000 haitilaista.