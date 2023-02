Ampumahiihtoon lajia vaihtanut tähti takaisin hiihtoon – mukana MM-kisoissa

Slovenian maajoukkuetta luotsaava norjalainen Ola Vigen Hattestad on vaitonainen aiheen suhteen.

– MM-kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantaina. Ennen sitä emme voi puhua asiasta. En sano enempää. Prosessi on käynnissä ja te voitte tulkita sen miten haluatte, Hattestad sanoi virnistellen Expressenille .

Ruotsi on dominoinut tällä kaudella naisten sprinttikilpailuja, mutta heillä ei ole mitään sitä vastaan, että Lampic tekisi paluun.

– Ei, hän on todella tervetullut. Olen kirjoittanut hänelle talven aikana, että meillä on ikävä häntä. Sanoimme jo keväällä, että emme ylläty, mikäli hän on mukana Planicassa, Emma Ribom totesi.