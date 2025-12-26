Norjan huippu-urheiluyksikkö Olympiatoppen neuvoo norjalaisurheilijoita toistaiseksi välttämään simuloitua eli keinotekoista korkean paikan harjoittelua.

Huippu-urheiluyksikön kannanoton taustalla on norjalaisen ampumahiihtäjän Sivert Guttorm Bakkenin äkillinen kuolema. Viime viikonloppuna maailmancupissa kilpaillut Bakken, 27, löydettiin tiistaina kuolleena hotellihuoneestaan Pohjois-Italian Lavazessa.

Bakken oli Lavazessa harjoittelemassa muiden urheilijoiden kanssa. Hänellä oli hotellihuoneessa löytöhetkellä kasvoillaan simuloidussa korkean paikan harjoittelussa käytettävä happimaski.

Kestävyysurheilijat käyttävät happimaskia hengitysilman happipitoisuuden alentamiseen, jotta keho tuottaa enemmän punasoluja ja siten lisää kestävyyttä. Maskia käytetään harjoittelun aikana simuloimaan korkeutta ja vähentämään hapen saantia.

Norjan ampumahiihtoliitto yhtyi Olympiatoppenin neuvoon pidättäytyä simuloidusta korkean paikan harjoittelusta.