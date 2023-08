Ampumahiihtotähteä syytetään härskistä rikoksesta – nyt puhuu olympiavoittaja: "En olisi tehnyt niin, jos minulla ei olisi ollut todisteita"

Tapauksesta on paraikaa käynnissä rikostutkinta, kun Braisaz-Bouchet sekä maajoukkueen tekijä tekivät ilmoituksen Simonin toiminnasta. Tapahtuma on peruja vuoden 2022 elokuulta, jolloin Simonin epäillään käyttäneen joukkuetoverinsa pankkikorttia tuhansien eurojen arvosta urheilukameroihin.

Simon on toistaiseksi ottanut kantaa tapaukseen ainoastaan asianajajiensa kautta ja on kieltänyt syytökset. Nyt Braisaz-Bouchet ja useat muut Ranskan maajoukkuetoverit ovat rikkoneet hiljaisuuden. Braisaz-Bouchet on varma, että Simon on syyllinen.