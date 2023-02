Amerikkalaismies luuli varanneensa lennon Australiaan – halpa hintakaan ei vielä paljastanut mokaa: "Ajattelin, että se oli hyvä diili"

– Näin pienen, noin yhdeksän matkustajan koneen ja ihmettelin, että kuinka tämä vie minut muka Australiaan, Burnett kertoi New York Postille .

New Yorkissa asuva mies oli suunnitellut lentävänsä La Guardian lentokentältä Australiaan, jossa hän olisi astunut Sydneystä lähtevään risteilyalukseen, uutisoi Montanan paikallinen uutisasema Ktvq .

Sidney on noin 6 000 asukkaan kaupunki Montanan osavaltiossa, Australian Sydneyssä asuu yli viisi miljoonaa ihmistä.

"Ajattelin, että se oli hyvä diili"

– Ajattelin, että se oli hyvä diili, mies nauroi New York Postille.

Lentokenttävirkailija Carol Castellano yritti auttaa Burnettia virheen korjaamisessa, mutta hänkin ymmärsi pian, ettei mies millään ehtisi risteilylleen Australiassa. Niinpä hän varasi miehelle lennon takaisin New Yorkiin seuraavalle päivälle sekä yön majoituksen läheisessä hotellissa.

Burnett on kiitollinen avusta ja on varannut uuden reissun Australiaan kesäkuulle.

– Tämä on toinen kerta, kun meillä on ollut vieras, joka on yrittänyt päästä Australian Sydneyyn, hän kertoo.