Amazon etsii nyt suomalaista osaamista – perustaa Helsinkiin kehityskeskuksen ja palkkaa yli 20 insinööriä

Helsingin kehitystiimi koostuu aluksi 24 insinööristä, ja sen on määrä kasvaa ajan mittaan.

Tiimi tekee yhteistyötä Amazon Scoutin muiden kehityskeskusten kanssa, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ne kehittävät 3D-sovellusta, jonka tarkoitus on mallintaa todellista elämää ja varmistaa, että Amazon Scout -lähettirobotti pystyy liikkumaan sujuvasti ja turvallisesti oikeassa ympäristössä.

Nettikirjakauppana aloittanut Amazon myy lähes kaikkea

Amazon aloitti nettikirjakauppana, mutta on laajentunut sittemmin myymään lähes kaikkia tuotteita. Amazonin omistuksessa on myös monia median tuotantoon ja julkaisemiseen liittyviä yhtiöitä, elokuvatietokanta IMDb ja Whole Foods -ruokakauppaketju.