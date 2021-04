Maailman rikkaimpien lista jälleen julki – mukana seitsemän suomalaista, joista yksi on listan nuori miljardööritulokas

Listan ensimmäisenä on verkkokauppayhtiön Amazonin perustaja ja johtaja Jeff Bezos. Bezosin omaisuus on 149 miljardia euroa.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on listan kärjessä toisena 127 miljardilla eurolla.

Seitsemän suomalaista listalla

Listaan on noussut seitsemän suomalaista. Suomen rikkaimmalla miehellä Antti Herlinillä on 5,5 miljardin euron omaisuus. Herlin on hissiyhtiö Koneen pääomistaja. Hän listautui kansainvälisesti sijalle 404. Herlinin suvusta mukana listalla ovat myös Ilkka ja Ilona Herlin. Uutena tulokkaana listalle nousi Heikki Herlin 1,35 miljardin euron omaisuudella.