Amazon polttaa miljardeja kuukaudessa pakettien toimituskuluihin – toimitusjohtaja Jeff Bezosin perustelut tuhdille panostukselle saattavat yllättää

The Vergen mukaan Amazon on polttanut pakettien toimituskuluihin kolmessa kuukaudessa noin 9,6 miljardia dollaria, liki 50 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vertailujaksona.

Osa kuluista on mennyt toimituslogistiikan laajentamiseen. Amazon on satsannut voimakkaasti Amazon Flex -lähettipalveluunsa ja on kiinnostunut myös robottien käyttämisestä kuljettajina niin maalla kuin ilmassakin.