Ennennäkemätön hässäkkä Jeff Bezosin kohuhäiden ympärillä pöyristyttää: "Mieluummin katsoisin norppaliveä"

Jeff Bezosin ja Lauren Sánchezin häiden ympärillä käytävä kansainvälinen kohina kummastuttaa MTV Uutisten viihdetoimittajia.

Amazonin perustaja ja yhdysvaltalaismiljardööri Jezz Bezosin sekä toimittaja Lauren Sánchezin ovat menossa naimisiin kesäkuun viimeisellä viikolla Italian Venetsiassa.

Julkisesti ei ole ilmoitettu vahvistettua tietoa esimerkiksi häiden lokaatiosta tai tarkasta ajankohdasta, mutta hääparin itsensä sekä joidenkin vieraiden tiedetään olevan paraikaa Venetsiassa ja vihkimisen arvellaan tapahtuvan perjantaina 27. kesäkuuta.

Viihdetoimittajat Aino Haili sekä Katja Lintunen perkasivat MTV Uutiset Livessä mikä kaikki häistä tiedettiin torstain aamupäivään mennessä.

Vihkimisen sekä hääjuhlan on uumoiltu tapahtuvan San Giorgio Maggioren saarella, kenties perjantaina. Hääparin suunnitelmat ovat muuttuneet jo useaan otteeseen matkan varrella, koska muun muassa mielenosoittajat ovat heittäneet onnistuneesti kapuloita rattaisiin.

Koska ilmassa on epävarmuutta, on paikalla kansainvälisten medioiden valmius. Muun muassa Reutersilla on ollut jo tovin käynnissä livelähetys Venetsiasta, jossa kaupunki näyttää aika lailla siltä, kuin se näyttää vuoden jokaisena muunakin päivänä.

– Käytännössä siinä livessä ei tapahdu yhtään mitään, siinä katsotaan kun vieraat rupeavat saapumaan. Tosiaan Ivanka Trump on mennyt jo paikalle sekä hääpari on paikalla. Mutta en tiedä, kuinka kiinnostavaa tämä livekuva loppujen lopuksi on, Lintunen mietti.

– Mieluummin katsoisin itse henkilökohtaisesti norppaliveä tai kassaliveä.

Häät tuntuvat herättäneen poikkeuksellisen paljon kiinnostusta maailmalla, kiihtyvällä tahdilla viikon loppua kohti mentäessä, vaikka juuri muuta ei vahvistetusti tiedetä kuin se, että Besoz ja Sánchez kohtaavat toisensa alttarilla jossain vaiheessa.

– Minua huvittaa tämä, pakko sanoa, hässäkkä tässä ympärillä. Tuntuu, että tätä seurataan paljon tiiviimmin, kuin jotain paavin valintaa, Haili totesi.

Paikalle häihin odotetaan noin 200 vierasta, joihin lukeutuvat kertoman mukaan muun muassa Oprah, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian sekä Kris Jenner. Myös presidentti Donald Trumpin, joka osallistui aiemmin viikolla Hollannin Haagissa Naton huippukokoukseen, on huhuttu olevan kutsuttujen joukossa.