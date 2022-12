Älyttömät otteluruuhkat kuumentavat tunteita jääkiekon SM-liigassa – näin vastaa Liigan toimitusjohtaja

Mikkelin Jukurit ja heidän päävalmentajansa Olli Jokinen on ollut suurin joukkueensa otteluohjelman kritisoija viime aikoina Liigassa. Jukurit on pelannut Liigan lisäksi jääkiekon Mestarien liigassa, joten mikkeliläisten otteluruuhkat ovat olleet välillä hurjia.

Jukurit on pelannut useampaan kertaan neljä peliä seitsemään päivään. Kun lasketaan pelien keskiarvo, päästään hurjaan lukemaan. Jokisen suojatit ovat tahkonneet 40 ottelua 106 päivään, eli keskimäärin Jukurit on pelannut ottelun joka kolmas päivä.

– Liigan otteluohjelma on aika hurja 450 peliä. Sen rakentaminen on jo varsin monimuotoinen kokonaisuus. Sen päälle kun laitetaan CHL, jossa pitää lomittaa pelejä, niin kyllä se on haasteellinen tehtävä. Tähän tuo omat haasteensa erinäköiset hallivaraukset. Samoin tv-näkyvyys ja mediakumppani on suuressa roolissa. On paljon muuttuvia osia, ja kun matkan varrella täytyy tehdä ottelusiirtoja syystä tai toisesta, niiden sovittamien valmiiseen palapeliin on haastava kokonaisuus.