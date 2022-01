Tämän takia aluevaalit ovat tärkeät myös sinulle: Päätöksiä jo pian siitä, mistä terveyskeskukset ja palvelut löytyvät

"Aitoja erimielisyyksiä"

– Nämä ovat myös asioita, joissa puolueilla on aitoja erimielisyyksiä. Pitääkö joka kunnassa olla jonkinlainen terveysasema? Keskusta on tätä ajanut. Jotkut puolueet katsovat, että ei pidä edes haihatella tällaista, toteaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum Uutisaamussa.

"Se ei ole terve tilanne"

– Periaatteessa se on aika iso ongelma. Aluevaltuutetun tehtävä on ajaa alueen etua. Kun valtio myöntää rahat, niin aluevaltuutettu on samalla lobbari valtioon päin ja samalla lobattava (jos on kansanedustaja tai ministeri), Haavisto muistuttaa.