Suorassa lähetyksessä oiottiin aluevaalien väärinkäsityksiä ja jaettiin pelkoja: "Voidaan kysyä, onko tämä enää ok?"

– Se, että helsinkiläiset eivät äänestä, ei tee niistä epäkiinnostavia. Kuten on tullut esille, valtaa on jaossa ja luodaan pohjaa. Valistunut ja tunnollinen kansalainen näkee oman mahdollisuutensa vaikuttaa, Ahtiainen katsoo.

Aluevaaleissa on kuitenkin ehdolla muun muassa 111 kansanedustajaa, kuusi ministeriä ja kuusi eduskuntapuoleen puheenjohtajaa. Voidaan siis katsoa, että käytännössä tarjolla on ehdokkaita, jotka päättävät hyvinvointialueiden rahoituksesta.

Entä jos ihmiset eivät äänestä?

– Juridisesti se on, mikä se on. Jos se on 50, niin hyvä. Jos 20, niin se on juridisesti ihan pätevä. Mutta sitten on toinen puoli eli poliittinen ja henkinen legitimiteetti. Miltä se tuntuu, jos aluevaltuusto on valittu 30 prosentin äänestysaktiivisuudella? Eihän se varmaan demokratian kannalta hyvä asia ole, vaalijohtaja Jääskeläinen toteaa.