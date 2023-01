Altavastaajan asema on yksi Käärijän valttikorteista UMK:ssa – lähtee kisaan tähtäimessään selkeä tavoite

– Tämä on hyvä sauma päästä sinne. Ja sitten jos mietitään UMK:ta, niin se on nostanut tosi paljon päätään viime vuosina. Mielestäni tämä on tosi tyylikäs brändi, ja tämä voi tuoda omalle brändillenikin paljon hyvää, hän sanoo.

Artistin mukaan UMK on hyvä sauma näyttää suomalaisille, kuka ja mitä Käärijä on.

– Senhän me kaikki tiedämme. Ja meillä on sairas biisi, mielestäni paras, olen sitä mieltä. Se on hyvin ennalta-arvaamaton kappale, siinä on käytännössä kaksi biisiä samassa. Uskon, että yleisö tulee yllättymään siitä, hän kertoo.