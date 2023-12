Alma Pöystin mukaan yksi asia on Aki Kaurismäen salaisuus, jonka ansiosta hänen elokuviaan rakastetaan ympäri maailmaa

– Kaurismäki on hyvin taitava. Hän kertoo tarinoita niin, että jokainen voi ymmärtää myös ymmärtämättä suomen kieltä. Olemme saaneet reissata elokuvan kanssa ympäri maailmaa. Se osuu ja uppoaa kaikkiin ihmisiin, ja moni kiittää meitä siitä, että maailmasta tulee 89 minuutin ajaksi vähän turvallisempi ja lämpimämpi, ja se antaa toivoa. Se on ilmeisesti tapahtunut joka maassa, niin se on aika huikea kokemus saada kohdata näitä yleisöjä ja reaktioita, Pöysti kertoi Huomenta Suomessa 21. joulukuuta.

Pöysti vieraili elokuvan tiimoilta muun muassa Japanissa, jossa hänen mukaansa rakastetaan Kaurismäkeä.

– Hänellä on ystäviä ihan ympäri maailmaa. He ovat seuranneet häntä jo 40 vuotta. Huumori uppoaa, ja se on koskettava elokuva. Mutta sen huomaa nykyään, ettei suomalainen elokuva ole vain Aki Kaurismäkeä, vaan se voi olla vaikka Selma Vilhusen, ja on todella monipuolista ja monimuotoista nykyään.

27. joulukuuta saa ensi-iltansa Vilhusen elokuva Neljä pientä aikuista, jossa Pöysti näyttelee Juulian roolin. Elokuvassa suuressa roolissa on polyamoria, ja Pöystin aviomiestä näyttelee Eero Milonoff.

– En ole tällaista käsikirjoitusta lukenut aikaisemmin, enkä nähnyt tällaista elokuvaa. Selma Vilhusen katse ihmiseen on hyvin armollinen, kaunis, tutkiva, utelias ja avara. Se on ihana maailma olla olemassa. Se on vähän utopistinenkin, mutta se herättää niin paljon kysymyksiä omista tavoista ja suhtautumisesta rakkauteen tai suhteisiin, Pöysti pohti.

Pöysti suhtautuu itse polyamoriaan hyvin avarakatseisesti.

– Love and let love. En tuomitse mitään. Jos sen saa toimimaan, niin mikäs siinä. Rakkaus voi olla monimutkainen asia, ja tunteita on moniin suuntiin, Pöysti kertoi.

Kuolleet lehdet voi olla myös Oscar-ehdokkaana. Katso yllä olevalta videolta, mitä Alma Pöysti ajattelee taiteella kilpailemisesta ja mahdollisesta Oscar-ehdokkuudesta.

Voit katsoa Alma Pöystin haastattelun kokonaisuudessaan alta.