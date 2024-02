Alma Pöysti on kiinnitetty kansainväliseen elokuvaan – kuvaukset alkavat Norjassa lähiviikkoina

Sukkwan Island on Fontenayn ensimmäinen pitkä elokuva sitten vuoden 2017 elokuvan nimeltään Mobile Homes.

Elokuvassa nähdään Pöystin lisäksi muiden muassa Swann Arlaud , Woody Norman ja Ruaridh Mollica , ja sen kuvaukset alkavat Norjassa lähiviikkoina. Arlaud on tuttu Putoamisen anatomia -elokuvasta ja Norman puolestaan C’mon C’mon -elokuvasta. Mollican on voinut nähdä Sebastian-elokuvan pääroolissa.

Sukkwan Island perustuu amerikkalaiskirjailija David Vannin puoliksi omaelämäkerralliseen novelliin, joka on osa hänen vuonna 2010 ilmestynyttä kokoelmaansa Legend of a Suicide. Tarinassa seurataan ahdistuneen nuoren miehen matkaa villiin ja syrjäiseen saareen saadakseen uudelleen yhteyden isäänsä. Kymmenen vuotta aiemmin he jakoivat järkyttävän ja elämää muuttavan kokemuksen, joka muutti heidän suhteensa.