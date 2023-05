Alma Pöysti kommentoi Aki Kaurismäen käytöstä lehdistötilaisuudessa Cannesissa: "Aki ottaa tilanteen haltuun omalla tavallaan"

Näyttelijä Alma Pöysti on tällä hetkellä Cannesissa , Ranskassa, promoamassa tähdittämäänsä Kuolleet lehdet -elokuvaa. Cannesissa hänen kanssaan on myös teoksen ohjaaja Aki Kaurismäki ja Pöystin kanssa pääosassa, Holapan roolissa esiintyvä Jussi Vatanen .

– Setissä oli aivan ihana tunnelma: todella lämmin, huolehtiva ja tarkka. Aikamoinen elämys. Käsikirjoitus on kirkkain, mitä olen koskaan lukenut. Kaurismäki on todella hieno kirjoittaja. Siinä oli kaikki. Ei tarvinnut enää selitellä mitään, Pöysti kertoi.

Elokuvan ensi-illassa valtavasta salista tuli yhtäkkiä pieni ja intiimi tila

– Hän oli ollut ensi-illassamme ja tuli kiittämään elokuvasta. Hän ja Akihan ovat kavereita, ja Jimin leffa on meidänkin elokuvassamme mukana aika merkittävässä osassa. Todella moni on tullut kertomaan, että on itkenyt ja nauranut elokuvan mukana ja sanonut, että se on koskettava elokuva. Se on parasta palautetta, mitä voi ikinä saada.