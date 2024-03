Alma Pöysti koki häkellyttävän tilanteen kohdattuaan Golden Globes -gaalan vessassa Meryl Streepin

Näyttelijä Alma Pöystilla on jännittämisen aihetta Jussi-gaalassa, sillä hän on ehdolla kahdessa kategoriassa: yleisön suosikkinäyttelijänä elokuvasta Kuolleet lehdetsekä vuoden pääosasta elokuvasta Neljä pientä aikuista.

– Se, että on ehdolla, niin se on jo voitto. En osaa jännittää, se ei tavallaan auta. Nyt nautin tästä illasta, näistä ihmisistä ja siitä, että saadaan juhlia suomalaista elokuvaa yhdessä, se on hieno juttu, Pöysti kertoi MTV Uutisille gaalan punaisella matolla.

Pöystin elämä on ollut varsinaista pyöritystä viimeisen vuoden aikana, kun Kuolleet lehdet -roolin myötä ovet kansainvälisille elokuvamarkkinoille ovat auenneet ja kiinnostusta on roolin myötä riittänyt.

– Täytyy myöntää, että on aika erikoinen vuosi takana. Olen ollut vähän turistina omassa elämässäni, mutta ihan huikeaa on ollut, ei voi muuta sanoa.

Parin viime kuukauden ajan Pöysti on saanut olla enemmän paikallaan, tehdä oikeasti työtään, ei ainoastaan puhua siitä.

– On ollut ihan hauskaa olla taas kuvauksissa ja tehdä töitä. Muuten olen matkustellut tosi paljon, ja se on ollut ihanaa nähdä, miten tätä Kuolleet lehdet -elokuvaa on otettu vastaan ympäri maapalloa. Se elokuvan voima, vaikka se on semmoinen pieni ujo rakkaustarina, niin ihmiset ovat ymmärtäneet sitä myös maissa, joissa ei puhuta suomea.

Kuolleet lehdet -elokuvan myötä Pöysti on päässyt maistamaan toden teolla ulkomaista elokuvamaailman glamouria muun muassa osallistuessaan talvella Golden Globes -gaalaan Los Angelesissa. Pöysti oli itsekin ehdolla gaalassa parhaan naispääosan palkinnon saajaksi – aikamoisessa seurassa, sillä palkinnon vei lopultaLily Gladstone elokuvasta Killers of the Flower Moon.

Niin sanottuja "starstruck"-hetkiä Pöysti on myös päässyt kokemaan.

– Näin Meryl Streepin vessassa, se oli maaginen hetki. Hän puhui jonkun kanssa, niin en mennyt keskeyttämään, mutta totesin, että siellä hän on, ihan oikeassa elämässä.

Jussi-iltaan Pöysti lähti itse yllään pastellinsävyinen vintage-mekko, jolla hän luulee olevan värikäs historia.

– Luulen, että se on ollut aikaisemminkin hyvissä bileisssä.